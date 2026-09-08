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La primera fecha de la fase de liga en la Champions League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue la acción por Cooperativa.cl.
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Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la versión 2026-2027 de la Champions League, evento que tendrá a un chileno en competencia: el técnico nacional de Real Betis, Manuel Pellegrini.
Revisa acá el calendario de la primera fecha
Martes 8 de septiembre
1-0: 21'; Razvan Marin (AEK)
0-1: 11'; John McGinn (AST), 1-1: 19'; Hugo Vetlesen (BRU), 1-2: 22'; Emiliano Buendía (AST) 1-3: 43'; Nicolás Jackson (AST), 2-3: 61'; Nicolo Tresoldi (BRU)
1-0: 11'; Ayase (LIL), 1-1: 33'; Marc Bartra (BET), 1-2: 37'; Alexsandro (LIL)
1-0: 14'; Kylian Mbappé (RM), 2-0: 23'; Federico Valverde (RM)
Miércoles 9 de septiembre