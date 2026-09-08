La primera fecha de la fase de liga en la Champions League

Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la versión 2026-2027 de la Champions League, evento que tendrá a un chileno en competencia: el técnico nacional de Real Betis, Manuel Pellegrini.

Revisa acá el calendario de la primera fecha

Martes 8 de septiembre

AEK Atenas 1-0 LASK Linz, Finalizado.

1-0: 21'; Razvan Marin (AEK)

Club Brugge 2-3 Aston Villa. Finalizado.

0-1: 11'; John McGinn (AST), 1-1: 19'; Hugo Vetlesen (BRU), 1-2: 22'; Emiliano Buendía (AST) 1-3: 43'; Nicolás Jackson (AST), 2-3: 61'; Nicolo Tresoldi (BRU)

Borussia Dortmund 0–0 Villarreal. Entretiempo.

Entretiempo. Porto 0-0 Manchester City. Entretiempo.

Entretiempo. Lille 2-1 Real Betis. Entretiempo.

1-0: 11'; Ayase (LIL), 1-1: 33'; Marc Bartra (BET), 1-2: 37'; Alexsandro (LIL)

Real Madrid 2-0 Inter. Entretiempo.

1-0: 14'; Kylian Mbappé (RM), 2-0: 23'; Federico Valverde (RM)

Miércoles 9 de septiembre