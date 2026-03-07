La programación de los octavos de ida en la Champions League

Tras el sorteo realizado en Nyon, Suiza, la UEFA Champions League 2025-2026 tiene definida su hoja de ruta para los octavos de final, con llaves llenas de equipos que dieron la sorpresa para instalar su nombre en esta instancia.

Entre los partidos más atractivos está el cruce de PSG y Chelsea, el cual reeditará la final del último Mundial de Clubes que coronó a los londinenses. Por otro lado, Real Madrid se verá las caras nuevamente ante Manchester City en lo que es considerado un "Clásico" de la competición.

Revisa la programación completa:

Martes 10 de marzo

Galatasaray vs. Liverpool. 14:45 horas. Rams Park.

Newcastle vs. FC Barcelona.17:00 horas. St. James' Park.

Atlético de Madrid vs. Tottenham. 17:00 hora. Estadio Metropolitano.

Atalanta vs. Bayern Múnich. 17:00 horas. New Balance Arena.

Miércoles 11 de marzo