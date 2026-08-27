Los grandes cruces que dejó el sorteo de la Champions

La Liga de Campeones 2026-2027 ya tiene varios de sus partidos más esperados definidos, luego de que el sorteo realizado este jueves en Mónaco emparejara a algunos de los principales candidatos al título durante la fase liga.

Uno de los cruces que más atención concentrará será el de PSG frente a Barcelona, en un cuadro parisino que buscará su tercer título consecutivo y que también tendrá que medirse con Manchester City.

Precisamente Barcelona quedó con una ruta exigente, pues además de PSG y City tendrá entre sus adversarios a Aston Villa, Como, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray y Sabah.

Real Madrid también protagonizará encuentros de primer nivel. El conjunto español enfrentará a Arsenal, subcampeón de la pasada edición, e Inter de Milán, además de Roma, PSV, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK de Atenas.

Otro de los grandes focos estará puesto en Atlético de Madrid, que deberá chocar con Bayern Múnich, Liverpool y Manchester United durante esta etapa, junto a PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking y Stuttgart.

El vigente campeón PSG tendrá además un recorrido cargado de duelos importantes, con encuentros ante Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray y Villarreal, entre otros adversarios.

Arsenal, en tanto, volverá a cruzarse con varios equipos de peso tras alcanzar la última final, ya que deberá enfrentar a Real Madrid, Betis, Bayern Múnich y Borussia Dortmund durante la fase liga.

La primera jornada se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que esta etapa concluirá el 27 de enero. Los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a octavos de final y los ubicados entre el noveno y el 24° puesto jugarán un play-off.

La ruta terminará el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid, escenario elegido para la final de la temporada 2026-2027.