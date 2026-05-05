Luis Enrique avisó ante Bayern Munich: "Hay que ser más competitivos que nunca"

El entrenador español Luis Enrique, técnico de París Saint-Germain, reconoció que Bayern Munich fue "el más duro" rival que enfrentó su equipo durante el año y sostuvo que la revancha por semifinales de la Champions League exigirá "ser más competitivos que nunca".

"Normalmente el partido de vuelta suele ser diferente, pero esta vez puede ser la excepción", señaló el DT, quien no descartó un escenario similar al 5-4 conseguido por los franceses en la ida. "Ninguno de los dos equipos acepta que el otro es superior", agregó sobre la intensidad que espera en el Allianz.

Luis Enrique aseguró que PSG no saldrá a cuidar la ventaja lograda en el Parque de los Príncipes y que buscará ganar también en Munich. "Hemos llegado aquí por nuestro buen trabajo y hay que dar un golpe más para alcanzar nuestra segunda final. Es importante mostrar por qué estamos aquí y ser lo más fieles a lo que somos como equipo", afirmó.

El técnico también apeló a la experiencia europea del equipo y al desafío de jugar ante un rival de máxima exigencia. "Es el rival más fuerte que hemos afrontado. Tenemos una pequeña ventaja que no significa nada, porque los dos pudimos ganar. Es importante que controlemos nuestras emociones", cerró.