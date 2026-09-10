Manchester United tuvo contundente estreno en la fase liguera de la Champions

Después de dos temporadas ausentes en la máxima competición europea, Manchester United volvió con todo tras un contundente 4-0 a Sabah FK de Azerbaiyán en Old Trafford, por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Bajo la dirección técnica de Michael Carrick, el conjunto inglés destrabó el encuentro mediante una definición de Matheus Cunha (27') y estiró las cifras antes del descanso con anotaciones de Bruno Fernandes (42') y Benjamin Sesko (45').

El dominio local continuó en el complemento y se tradujo en el cuarto tanto a través del zaguero argentino Lisandro Martínez (68'), quien capturó un balón suelto en el área chica tras una jugada a balón detenido.

Pese a que un cabezazo de Orphé Mbina dio en el travesaño (90+1') sobre el final, los "red devils" no se inquietaron y firmaron sus primeros tres puntos del certamen previo a su duelo ante Manchester City por la Premier League el 13 de septiembre.

Posteriormente, el cuadro británico volverá a la acción internacional el próximo 13 de octubre visitando a Atlético de Madrid por la segunda jornda.