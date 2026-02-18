Olé aseguró que Prestianni llamó "hermano" a Vinícius Jr. para desmentir insulto racista

El medio de comunicación argentino Olé aseguró que el futbolista Gianluca Prestianni utilizó la palabra "hermano" para dirigirse al delantero de Real Madrid, Vinícius Jr., descartando así la denuncia por insultos racistas en el duelo disputado en el Estadio de la Luz.

Según el portal trasandino, cámaras de la transmisión captaron al exjugador de Vélez Sarsfield repitiendo el término varias veces para aclarar su versión ante el revuelo generado.

El incidente ocurrió en Lisboa luego de una anotación del conjunto español. El árbitro francés François Letexier aplicó de inmediato el protocolo de la UEFA contra el racismo, deteniendo el encuentro ante la acusación del brasileño, quien sostuvo que el atacante lo llamó "mono". No obstante, la prensa argentina enfatizó que el juvenil buscó explicar sus dichos de forma amistosa para frenar la polémica en el campo.

La versión de Olé contrastó duramente con el relato de los protagonistas europeos. El delantero francés Kylian Mbappé fue categórico al denunciar la agresión verbal en zona mixta. "El jugador le llamó cinco veces mono a Vini. Eso lo vi yo. Este chico no merece jugar más la Champions League", sentenció el astro de Real Madrid, quien reveló que el equipo merengue incluso evaluó retirar al plantel del terreno de juego.

La controversia sumó críticas de leyendas del fútbol mundial. El ex seleccionado de Francia, Thierry Henry, cuestionó que el argentino se cubriera el rostro al hablar, mientras que el neerlandés Wesley Sneijder instó al juvenil a "ser un hombre" y no taparse la boca si iba a realizar tales comentarios. En paralelo, el diario La Nación recordó que Prestianni, de solo 20 años, dejó su país tras ser amenazado de muerte por la barra brava de Vélez Sarsfield.

Actualmente, la UEFA mantiene una investigación abierta sobre el caso ocurrido en Portugal y el futbolista arriesga una sanción de hasta diez partidos de suspensión según el código disciplinario vigente. Mientras la defensa mediática en Argentina intenta limpiar la imagen del delantero de Benfica, los organismos internacionales revisarán los informes arbitrales para determinar la veracidad de los insultos racistas.