Pellegrini tras conocer rivales de Betis en la Champions: "Vamos a intentar dar la talla"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, afrontará una exigente fase de liga en el regreso del conjunto sevillano a la Champions League después de 21 años, con Arsenal, Bayern Munich y Borussia Dortmund entre los principales obstáculos en su camino por el torneo continental.

El técnico analizó este viernes el sorteo realizado en Mónaco, que además emparejó a su equipo con Porto, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.

"Tal y como esperábamos, son todos equipos difíciles, de un nivel altísimo. Vamos a intentar dar la talla para clasificarnos", afirmó Pellegrini durante la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado frente a Levante por La Liga.

El "Ingeniero" sostuvo que la dificultad del calendario europeo no modificará la ambición con la que Betis afrontará las distintas competiciones de la temporada.

"Hemos visto el sorteo de Champions y el nivel de equipos que hay. En cada competición debemos tener la ambición de llegar lo más arriba posible", señaló.

La fase de liga también le permitirá reencontrarse con algunas figuras que dirigió durante su etapa en Manchester City. Una de ellas será Yaya Touré, actual entrenador de Slovan Bratislava.

"Mayor motivación porque le tengo mucho cariño. Tuvimos la fortuna de hacer aquellas campañas en Manchester City. Me alegro mucho por él, que dirija y esté en la Champions", expresó el entrenador chileno.

Pellegrini incluso bromeó respecto del choque ante el equipo del marfileño: "Le deseo la suerte, con la excepción de ese partido en el que tiene que perder".

Otro de sus reencuentros será con Vincent Kompany, actual técnico de Bayern Munich, quien también estuvo bajo sus órdenes durante su paso por el conjunto inglés.

En paralelo al desafío europeo, Pellegrini espera novedades durante los últimos días del mercado de fichajes y manifestó su deseo de contar con un plantel preparado para afrontar una temporada de alta exigencia.

"Faltan cuatro días y el balance se hará al cierre", comentó, agregando que espera "conseguir un plantel competitivo" y que no se produzcan salidas, ya que, según remarcó, "siempre debilitan".