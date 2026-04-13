PSG buscará repetir la historia ante un Liverpool que sueña con la épica en la Champions
Los franceses llegan con dos goles de ventaja tras el cometido en París.
Los franceses llegan con dos goles de ventaja tras el cometido en París.
Anfield vuelve a ser el escenario de un cruce decisivo en la UEFA Champions League y, con aroma a revancha, Liverpool recibe a PSG por los cuartos de final a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), buscando la épica tras el 0-2 en Francia.
Los pupilos de Arne Slot llegan con una ligera cuota de esperanza en la que es una irregular temporada. Incluso, el triunfo ante Fulham le devolvió el oxígeno a un plantel que arrastra las cicatrices de la eliminación sufrida ante los propios parisinos el año pasado en este mismo recinto.
En ese sentido, los "reds" formarán probablemente con: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike; Florian Wirtz.
Por su parte, los de Luis Enrique se ven como un equipo envidiable a estas alturas. Con receso programado en la Ligue 1, aterrizan descansados en Inglaterra queriendo revalidar el título y extender su invicto de ocho encuentros en rondas de eliminación directa.
Con la totalidad del plantel, la probable alineación de PSG es: Matvey Safanov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia.
Con arbitraje del italiano Maurizio Mariani, todos los detalles de este cruce que definirá al rival de Real Madrid o Bayern Munich en semifinales los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.