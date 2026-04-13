PSG buscará repetir la historia ante un Liverpool que sueña con la épica en la Champions

Anfield vuelve a ser el escenario de un cruce decisivo en la UEFA Champions League y, con aroma a revancha, Liverpool recibe a PSG por los cuartos de final a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), buscando la épica tras el 0-2 en Francia.

Los pupilos de Arne Slot llegan con una ligera cuota de esperanza en la que es una irregular temporada. Incluso, el triunfo ante Fulham le devolvió el oxígeno a un plantel que arrastra las cicatrices de la eliminación sufrida ante los propios parisinos el año pasado en este mismo recinto.

En ese sentido, los "reds" formarán probablemente con: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike; Florian Wirtz.

Por su parte, los de Luis Enrique se ven como un equipo envidiable a estas alturas. Con receso programado en la Ligue 1, aterrizan descansados en Inglaterra queriendo revalidar el título y extender su invicto de ocho encuentros en rondas de eliminación directa.

Con la totalidad del plantel, la probable alineación de PSG es: Matvey Safanov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia.

Con arbitraje del italiano Maurizio Mariani, todos los detalles de este cruce que definirá al rival de Real Madrid o Bayern Munich en semifinales los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.