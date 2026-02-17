Síguenos:
Con Vinicius como protagonista: El friccionado triunfo de Real Madrid sobre Benfica

Real Madrid venció 1-0 a Benfica en Lisboa por la ida de los play-offs de la Champions League, en un partido polémico el cual tuvo como protagonista a Vinicius Jr., quien anotó el gol del triunfo y acusó insultos racistas de Gianluca Prestianni en su contra.

