Con Vinicius como protagonista: El friccionado triunfo de Real Madrid sobre Benfica
Publicado:
Fotos Destacadas
Autoridades iniciaron desalojo del campamento Santa Marta en Maipú
Así quedó la cancha de Sausalito tras el concierto de Chayanne
Barrio Meiggs celebró el Año Nuevo Chino
Fotos Recientes
La formación de O'Higgins para el duelo contra Bahía en la Copa Libertadores
El complejo debut de Huachipato en la Fase 2 de Copa Libertadores ante Carabobo
Con Vinicius como protagonista: El friccionado triunfo de Real Madrid sobre Benfica
Real Madrid venció 1-0 a Benfica en Lisboa por la ida de los play-offs de la Champions League, en un partido polémico el cual tuvo como protagonista a Vinicius Jr., quien anotó el gol del triunfo y acusó insultos racistas de Gianluca Prestianni en su contra.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados