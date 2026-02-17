Real Madrid venció en historiado encuentro a Benfica y se acercó a los octavos de la Champions

Real Madrid venció por 0-1 a Benfica este martes en Lisboa, en un historiado duelo de la ida de los play-offs de la Champions League, que quedó marcado por una controversia protagonizada por Vinicius, quien anotó un golazo y posteriormente acusó un insulto racista en su contra.

El partido en el Estadio Da Luz estuvo cargado por la tensión. El pasado 28 de enero habían jugado ambos equipos en el mismo recinto, con una victoria por 4-2 para los lusos, un resultado que les permitió meterse a los play-offs y sacar a los españoles de la clasificación directa a octavos de final.

Los dirigidos por Alvaro Arbeloa llegaron al encuentro con ganas de revancha ante el cuadro dirigido por José Mourinho y los ánimos explotaron en la segunda parte, tras un primer tiempo sin goles.

En el complemento, Vinicius exhibió su talento y con un remate inesperado, un golazo de derecha inatajable, abrió el marcador para el Madrid (50'). Sin embargo, su festejo generó un caos en la cancha lisboeta.

El brasileño lo bailó ante los hinchas locales y generó la molestia de los jugadores de Benfica. Y en medio de esos cruces, Vinicius acusó un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni.

El árbitro francés François Letexier tuvo que parar el partido y activó el protocolo contra el racismo, deteniendo el compromiso por varios minutos, en donde la tensión aumentó entre los protagonistas.

Tras la reanudación, continuaron los cruces: Nicolás Otamendi le mostró su tatuaje de campeón del mundo a Vinicius; los hinchas le tiraron un botellazo al brasileño, y Mourinho se fue expulsado antes del pitazo final.

Con esta expulsión, Mourinho se perderá la revancha, programada para la próxima semana en el Estadio "Santiago Bernabéu", en donde el ganador de la llave sacará pasaje a los octavos de final.