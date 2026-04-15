Raphinha ofreció disculpas tras sus gestos a la hinchada de Atlético

El delantero de FC BarcelonaRaphinha salió a dar explicaciones públicas luego de la controversia que generaron sus gestos hacia la afición de Atlético de Madrid en el Metropolitano, una vez consumada la eliminación del cuadro catalán en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

A través de sus redes sociales, el internacional brasileño reconoció su error y ofreció disculpas por una reacción que, según explicó, ocurrió en un momento de máxima tensión. "Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto", escribió el atacante.

La escena se produjo tras el pitazo final, cuando Raphinha, que no jugó por lesión, bajó igualmente al césped para acompañar a sus compañeros y terminó realizando señas hacia la grada rojiblanca, dando a entender que el conjunto madrileño sería eliminado en la próxima ronda.

El brasileño también publicó otro mensaje dirigido a los hinchas de FC Barcelona, en el que confesó que vivir la eliminación desde fuera fue uno de los golpes más duros de su carrera. En ese texto, remarcó que sufrió cada minuto del partido por no poder estar dentro de la cancha ayudando al equipo y aseguró que su foco ahora está puesto en recuperarse para volver más fuerte.

Con este mensaje, el atacante intentó cerrar el episodio y reafirmó su compromiso con el club azulgrana. En su reflexión final, dejó un mensaje de unidad para el plantel y la afición, insistiendo en que el equipo deberá levantarse pronto del duro revés europeo.