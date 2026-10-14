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Real Madrid protagonizó una épica remontada ante Roma en la Champions

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Real Madrid protagonizó una épica remontada, y tras ir perdiendo por 3-1, terminó ganando por 3-4 a AS Roma este miércoles en el Estado Olímpico en Italia, en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Los goles romanos fueron de Marten De Roon y un doblete de Donyell Malen, mientras que los tantos del equipo de José Mourinho fueron de Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger.

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