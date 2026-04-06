Real Madrid y Bayern Múnich se robarán las miradas en el inicio de los cuartos de Champions

Este martes 7 de abril comienzan los cuartos de final de la Champions League 2025/26, con Real Madrid y Bayern Múnich como el duelo estelar del arranque de los partidos de ida.

Los "merengues" en la ronda anterior eliminaron a Manchester City por 5-1 en el total, mientras los bávaros dejaron en el camino a Atalanta con un demoledor global de 10-2.

Sin embargo, Real Madrid en su más reciente partido perdió por 2-1 ante Mallorca, resultado que le valió perder terreno en la liga española y quedar a siete puntos del líder FC Barcelona.

El Bayern, en tanto, sigue firme como dominador de la Bundesliga y en el fin de semana venció 3-2 a Friburgo como visitante.

El Madrid jugará con Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham o Thiago Pitarch, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius.

Por su lado, se espera que el Bayern visite el "Santiago Bernabéu" con el once inicial de Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stasinic; Joshia Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane.

El encuentro se disputará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT). En simultáneo jugarán Sporting de Lisboa y Arsenal, otro interesante duelo que podrás seguir en los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl.

Los portugueses suman una racha invicta y vienen de asestarle un 4-2 a Santa Clara por la liga local, donde marchan segundos a cinco puntos de Porto.

En tanto, los "Gunners" son firmes punteros de la Premier League, pero deben sacudirse el polvo de dos duros tropiezos: La final de la Copa de la Liga ante Manchester City y su eliminación de cuartos de final de FA Cup a manos de Southampton.

Además, Mikel Arteta no contará con Bukayo Saka y Jurrien Timber, sensibles bajas por lesión que ni siquiera viajaron hasta Lisboa con el equipo.