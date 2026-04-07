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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Rüdiger y la derrota frente a Bayern Munich: Los goles que recibimos fueron dos regalos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor de Real Madrid analizó la caída por 1-2 ante el conjunto bávaro en los cuartos de final de la Champions League.

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El defensor Antonio Rüdiger fue autocrítico tras la derrota por 1-2 de Real Madrid ante Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions League, asegurando que los tantos que recibió su equipo fueron entregados por errores propios.

"Salimos en el segundo tiempo y recibimos directamente un gol. Los dos goles que sufrimos fueron dos regalos. Pero yo creo que en el segundo tiempo necesitamos más. Todo se abre con un gol de Kylian Mbappé. Creo que nosotros tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final es así", analizó el zaguero alemán respecto al trámite del partido.

Pese al lamento por las oportunidades desaprovechadas por Real Madrid, el central reconoció la actuación del guardameta rival para sostener el resultado a favor del cuadro visitante en el "Santiago Bernabéu". "Necesitamos tirar más al arco rival. El mejor jugador de Bayern hoy fue Neuer", concluyó Rüdiger.

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