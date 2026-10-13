Sabah de Bakú consiguió su primera victoria en una competición europea tras imponerse por 2-0 a Slavia Praga en el Estadio Olímpico de la capital de Azerbaiyán, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto fundado en 2017, que venía de caer 4-0 ante Manchester United en su debut, logró el histórico triunfo gracias a los goles del jamaicano Kaheem Parris (49') y el alemán Joy-Lance Mickels (88'), sumando sus primeros tres puntos en el torneo

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