Se pierde el Mundial: Hugo Ekitike sufrió rotura del tendón de Aquiles ante PSG

El francés Hugo Ekitike, delantero de Liverpool, sufrió una rotura del tendón de Aquiles que le hará perderse lo que resta de la temporada y el Mundial de 2026, después de salir entre lágrimas del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante París Saint-Germain.

Liverpool confirmó el percance del futbolista después de que este se resbaló en la cancha de Anfield en la derrota por 0-2 contra PSG y abandonara el partido entre lágrimas y en camilla.

Los "Reds" no han especificado el tiempo de recuperación, pero se estima que estará entre nueve y doce meses de baja, lo que provocará que se pierda la cita mundialista y no pueda reaparecer hasta 2027.

"Daremos más actualizaciones a su debido tiempo, con Hugo recibiendo todo el apoyo del club", confirmó la escuadra inglesa en un comunicado.

Ekitike, que llegó a Anfield procedente de Eintracht Frankfurt, estaba siendo una figura destacada en la irregular temporada de Liverpool, acumulando 17 goles en 45 partidos disputados entre todas las competiciones.