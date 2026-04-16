Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Se pierde el Mundial: Hugo Ekitike sufrió rotura del tendón de Aquiles ante PSG

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero francés sufrió una gravísima lesión en el duelo de cuartos de final de Champions League y quedó descartado por el resto de la temporada y la Copa del Mundo 2026.

Se pierde el Mundial: Hugo Ekitike sufrió rotura del tendón de Aquiles ante PSG
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El francés Hugo Ekitike, delantero de Liverpool, sufrió una rotura del tendón de Aquiles que le hará perderse lo que resta de la temporada y el Mundial de 2026, después de salir entre lágrimas del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante París Saint-Germain.

Liverpool confirmó el percance del futbolista después de que este se resbaló en la cancha de Anfield en la derrota por 0-2 contra PSG y abandonara el partido entre lágrimas y en camilla.

Los "Reds" no han especificado el tiempo de recuperación, pero se estima que estará entre nueve y doce meses de baja, lo que provocará que se pierda la cita mundialista y no pueda reaparecer hasta 2027.

"Daremos más actualizaciones a su debido tiempo, con Hugo recibiendo todo el apoyo del club", confirmó la escuadra inglesa en un comunicado.

Ekitike, que llegó a Anfield procedente de Eintracht Frankfurt, estaba siendo una figura destacada en la irregular temporada de Liverpool, acumulando 17 goles en 45 partidos disputados entre todas las competiciones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada