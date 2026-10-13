Sporting de Lisboa consiguió su segunda victoria consecutiva en la Champions League tras imponerse por 2-0 como visitante a Lens, en el Estadio Bollaert-Delelis, por la segunda fecha de la fase de liga. El conjunto dirigido por Rui Borges se quedó con los tres puntos gracias a los goles del colombiano Luis Suárez (22') y el italiano Issa Doumbia (74'), resultado que le permitió mantener su campaña perfecta luego de vencer a Galatasaray en el debut y alcanzar seis unidades en el torneo.

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