Sufre PSG: Dembélé tiene problemas musculares a 12 días de la final de la Champions

El delantero y figura de PSG Ousmane Dembélé permanecerá "durante los próximos días" bajo vigilancia médica, informó este lunes su club, a 12 días de la final de la Liga de Campeones que su equipo disputará el 30 de mayo contra Arsenal en Budapest.

"Sustituido por precaución durante el partido de ayer contra el París FC por una molestia muscular en la pantorrilla derecha, Ousmane Dembélé permanecerá bajo vigilancia durante los próximos días", indica el parte médico del club, que no da más detalles sobre la gravedad de los problemas físicos del jugador ni la duración de su baja.

PSG no tiene más partidos programados antes de la final de Budapest, ya que la liga nacional terminó este domingo.

El equipo de Luis Enrique preparará hasta entonces el duelo contra Arsenal en el que aspira a ganar su segunda Liga de Campeones consecutiva, tras haber inaugurado su palmarés en esa competición la pasada temporada.