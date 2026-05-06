Un gol por lado: PSG igualó con Bayern Munich y clasificó a la final de la Champions

París Saint-Germain igualó 1-1 ante Bayern Munich en el Allianz Arena y clasificó a la final de la Champions League, luego de cerrar la semifinal con un marcador global de 6-5 tras el frenético 5-4 conseguido en la ida.

El equipo de Luis Enrique golpeó de entrada con un gol de Ousmane Dembélé a los dos minutos, tras una acción conducida por Khvicha Kvaratskhelia y con participación de Fabián Ruiz, resultado que dejó a los franceses con dos goles de ventaja en la serie.

Bayern Munich buscó la reacción, pero chocó con un PSG ordenado en defensa y con pocas concesiones en los últimos metros. El duelo también tuvo polémica en el primer tiempo por una mano de Joao Neves dentro del área que no fue sancionada como penal.

El empate alemán llegó recién a los 94 minutos mediante Harry Kane, demasiado tarde para cambiar la eliminatoria.

Con la clasificación, PSG jugará la final ante Arsenal el sábado 30 de mayo en el "Puskas" Arena de Budapest.