Van der Vaart cargó contra Vinicius: Te saca de quicio, se tira y levanta como si nada

El exfutbolista neerlandés Rafael Van der Vaart lanzó duras críticas contra el delantero de Real Madrid Vinicius Jr. acusándolo de simular faltas durante la derrota por 1-2 ante Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

"Me parece una pena, porque es un jugador muy bueno, sí, y sería mejor no tener que hablar de ello. Pero te saca de quicio porque recibe un empujoncito, se tira al suelo, luego se levanta como si nada y encima quiere que le saquen roja al rival. Todo un disparate", afirmó en el canal neerlandés Ziggosport.

Durante el encuentro disputado el martes, el extremo brasileño también recibió pifias por parte del público local luego de fallar una ocasión clara cuando el equipo "merengue" perdía por 0-2 en su estadio.

Van der Vaart, quien durante su carrera vistió las camisetas de Real Madrid, Real Betis y Tottenham Hotspur, ejerce como comentarista deportivo en la televisión de los Países Bajos desde su retiro del fútbol profesional en el año 2018.