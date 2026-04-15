Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Arda Güler marcó un golazo de tiro libre ante Bayern Munich

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El turco dejó su segunda cifra personal en Alemania.

[VIDEO] Arda Güler marcó un golazo de tiro libre ante Bayern Munich
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Arda Güler, jugador turco de Real Madrid, anotó su segundo tanto personal ante Bayern Munich con un golazo de tiro libre que dejó estéril la reacción del arquero Manuel Neuer, para instalar el 2-1 en la revancha de la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Revisa el golazo:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada