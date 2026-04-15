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[VIDEO] Arda Güler marcó un golazo de tiro libre ante Bayern Munich
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El turco dejó su segunda cifra personal en Alemania.
El turco dejó su segunda cifra personal en Alemania.
Arda Güler, jugador turco de Real Madrid, anotó su segundo tanto personal ante Bayern Munich con un golazo de tiro libre que dejó estéril la reacción del arquero Manuel Neuer, para instalar el 2-1 en la revancha de la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones.
Revisa el golazo: