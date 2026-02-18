[VIDEO] "Eres un p... racista": Mbappé encaró a Prestianni tras escándalo con Vinicius

El futbolista francés Kylian Mbappé tildó de "puto racista" al delantero argentino Gianluca Prestianni en pleno campo de juego durante el duelo entre Real Madrid y Benfica por la Champions League. El incidente ocurrió en el Estadio Da Luz de Portugal, luego de que el brasileño Vinícius Jr. acusó al atacante trasandino de llamarlo "mono".

El momento del cruce fue captado por las cámaras de la transmisión y se viralizó rápidamente. Tras la anotación del conjunto español, Mbappé presenció las ofensas contra su compañero y no dudó en encarar al jugador de Benfica. El árbitro francés François Letexier activó el protocolo contra el racismo y detuvo el encuentro durante varios minutos ante la gravedad de lo sucedido.

Una vez finalizado el compromiso, el seleccionado francés entregó detalles de la agresión verbal que observó en la cancha. "El jugador 25 le llamó cinco veces mono a Vini. Eso lo vi yo. No podemos aceptar que un jugador que disputa la máxima competición de Europa se comporte así. Este chico no merece jugar más la Champions League", declaró el atacante de Real Madrid.

Mbappé también reveló que el plantel "merengue" evaluó seriamente abandonar el terreno de juego debido a la nula reacción de arrepentimiento del rival. "Nos íbamos, fue la decisión del equipo. Después volvimos, pero hoy lo importante no es el partido. Este tipo de humano no es mi compañero de profesión", sentenció el delantero galo.

Finalmente, el astro francés hizo un llamado directo al ente rector del fútbol europeo para que intervenga de oficio en el caso. "Dejemos a UEFA que siempre intenta hacer cosas. Ahora tiene un caso grave y espero que haga algo", concluyó tras la victoria por la cuenta mínima de la escuadra española en Portugal.