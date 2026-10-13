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Viking sorprendió a Bayern Munich y rescató histórico empate en la Champions League

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Viking de Stavanger, equipo noruego debutante en la Champions League, consiguió el primer punto de su historia en el torneo tras igualar 3-3 ante Bayern Múnich, por la segunda fecha de la fase de liga. El conjunto local llegó a estar 2-0 arriba, sufrió la remontada alemana con un doblete de Harry Kane y un tanto de Luis Díaz, pero aprovechó la expulsión de Michael Olise para rescatar el empate a los 90 minutos, gracias a un cabezazo de Haugen.

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