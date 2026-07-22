ANFP reprogramó duelo de Unión La Calera y Everton en la Liga de Primera
El duelo no se disputará este viernes.
El duelo no se disputará este viernes.
La ANFP informó este miércoles que reprogramó el partido entre Unión La Calera y Everton, que marcaba el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera este fin de semana.
El partido originalmente estaba pactado para este viernes a las 18:00 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán", pero la cancha sintética fue afectada por el sistema frontal, y no iba a estar en condiciones para jugar en esa jornada.
Por ese motivo, el partido se reprogramó para el lunes 27 de julio, a las 19:00 horas (23:00 GMT), en el recinto calerano, y será el último duelo de la fecha 16.
Con este cambio, la segunda rueda del Campeonato Nacional arrancará el viernes con el duelo del líder Colo Colo y Deportes Limache en el Estadio Monumental, a las 20:30 horas (00:30 GMT).