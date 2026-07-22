ANFP reprogramó duelo de Unión La Calera y Everton en la Liga de Primera

La ANFP informó este miércoles que reprogramó el partido entre Unión La Calera y Everton, que marcaba el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera este fin de semana.

El partido originalmente estaba pactado para este viernes a las 18:00 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán", pero la cancha sintética fue afectada por el sistema frontal, y no iba a estar en condiciones para jugar en esa jornada.

Por ese motivo, el partido se reprogramó para el lunes 27 de julio, a las 19:00 horas (23:00 GMT), en el recinto calerano, y será el último duelo de la fecha 16.

Con este cambio, la segunda rueda del Campeonato Nacional arrancará el viernes con el duelo del líder Colo Colo y Deportes Limache en el Estadio Monumental, a las 20:30 horas (00:30 GMT).