Megarreforma: comisión mixta aprobó compensación a municipios por exención de contribuciones

En una rápida sesión, la comisión mixta encargada de resolver los puntos pendientes de la megarreforma tributaria resolvió este miércoles por la tarde el único asunto que restaba pendiente de la iniciativa, al aprobar por seis votos a favor y tres en contra la fórmula presentada por el Gobierno para compensar financieramente a los municipios del país tras la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años.

La votación contó exclusivamente con el respaldo de los parlamentarios del oficialismo, registrándose el rechazo de los legisladores opositores y la retirada de la sala del diputado socialista Daniel Manouchehri, quien optó por restarse del proceso.

Mecanismo de compensación y requisitos

El mecanismo diseñado por el Ejecutivo amplió la propuesta original para cubrir la totalidad de la merma económica local. Según detalló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la compensación no solo repondrá los recursos del Fondo Común Municipal, sino también las pérdidas de ingresos directos.

"El proyecto de ley original compensaba enteramente el efecto en el Fondo Común Municipal. Lo que se acaba de aprobar agrega el efecto directo de los municipios; por lo tanto, la compensación es total: un 100%", explicó el secretario de Estado.

El mecanismo aprobado contempla un esquema de restitución de recursos orientado a paliar la merma en el Fondo Común Municipal y los presupuestos locales, con una compensación global equivalente a 1,5 millones de Unidades Tributarias Mensuales (UTM) —aproximadamente 110.000 millones de pesos—, sumado a 80.000 millones de pesos destinados a ingresos propios permanentes.

Sin embargo, para acceder a esta última partida, la Dirección de Presupuestos (Dipres) exigirá a las municipalidades el cumplimiento obligatorio y copulativo de dos exigencias: informar mensualmente la totalidad de la planilla de personal contratado y a honorarios, y asumir el compromiso de agilizar en un 30% los trámites municipales.

El uso de fondos del Tesoro Público para saldar esta brecha fiscal gatilló un intenso debate. Desde la oposición, el diputado frenteamplista Jorge Brito tachó de "tremendamente injusto que sean los tributos generales de la nación —donde el IVA es la parte más importante— los que terminen financiando la compensación por la exención de contribuciones en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea".

Por el contrario, el diputado republicano Agustín Romero señaló que "es una muy buena noticia para el municipalismo en Chile, ya que la alternativa que tenía este Congreso era pasar este proyecto sin compensación".

Tenso cruce

La discusión legislativa no estuvo exenta de fricciones. Durante la sesión, la senadora socialista Danisa Astudillo criticó que se impongan exigencias a los municipios pero no a las empresas que opten a rebajas tributarias.

"Pedí que se hiciera lo mismo con las empresas: que quienes pudieran optar a la rebaja tributaria también tuvieran exigencias de invertir y de contratar, especialmente a mujeres y jóvenes, pero usted no escuchó nada de eso y a los municipios sí tenemos que exigirles y obviamente los municipios más pequeños son los que más dificultades van a tener para cumplir con esta norma y, por lo tanto, los que más van a atrasarse en recibir estas compensaciones", cuestionó.

La intervención desencadenó una ácida réplica del senador independiente (de la bancada republicana) Rodolfo Carter, quien la instó a "controlarse" acusando que "están controlados por un espíritu muy radical que se mezcla entre el TikTok y Carlos Marx".

Recta final legislativa y eventuales vetos

Tras el dictamen de la comisión mixta, el informe debe ser sometido a votación durante la jornada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y posteriormente en el Pleno del Senado, para dar por finalizada la tramitación regular del proyecto en el Congreso.

Sin embargo, el hito no da por cerrado del todo el escenario legislativo: desde el Ejecutivo evalúan la presentación de uno o más vetos presidenciales durante la noche para frenar o ajustar indicaciones que la oposición logró incorporar al texto durante las etapas previas del debate.

Las eventuales observaciones del Ejecutivo se verían reforzadas por dos oficios clave remitidos este miércoles al Congreso: uno del Banco Central, que advirtió que las indicaciones opositoras sobre el "derecho al olvido financiero" podrían vulnerar el derecho de propiedad de la banca sobre sus datos, desincentivar el cumplimiento de obligaciones y restringir el acceso al crédito; y el otro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que calificó la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) aprobada por el Congreso como una "medida altamente nociva para la economía", con severos impactos en depósitos a plazo, repactaciones, líneas de crédito y préstamos en cuotas variables.