Arturo Vidal tras la victoria ante Concepción: Colo Colo siempre es candidato para pelear todo

Arturo Vidal, volante y referente de Colo Colo, destacó el nivel del equipo tras la victoria sobre Deportes Concepción en la Liga de Primera y señaló que el "Cacique" es candidato para pelear por el título.

"Ojalá se nos dé. Colo Colo siempre es candidato para pelear todo, campeonato que juegue es candidato. Más ahora que el equipo va funcionando y gana confianza. Seguramente pelearemos este campeonato", expresó en TNT Sports tras ser elegido figura del partido en Collao.

Además, destacó la evolución positiva que ha tenido el "Popular". "El esfuerzo ha hecho que este equipo mejore más cada día que pasa. Estamos contentos por eso", comentó.

Finalmente, el volante manifestó su satisfacción por volver a sumar minutos. "Feliz de volver, de poder jugar casi todo el partido. Este equipo, los compañeros y la gente me tienen muy motivado para este año", comentó.