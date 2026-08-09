Audax Italiano quiere tomar otro respiro ante un Ñublense que busca entrar en zona de copas

Un atractivo choque bajará la cortina de la decimoctava fecha de la Liga de Primera este lunes 10 de agosto, jornada en la que Audax Italiano recibirá a Ñublense en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT).

El cuadro de colonia buscará mantener las buenas sensaciones tras derrotar por la mínima a Universidad de Concepción en la jornada previa. Ubicados en la decimotercera posición con 19 unidades, los locales quieren revalidar su localía para estirar la distancia sobre la zona de descenso que tiene a Cobresal inaugurándola con 17.

Por su parte, los chillanejos arriban en el séptimo casillero con 25 puntos tras ver suspendido su último cotejo ante Limache por fallas de iluminación. Ante esto, pretenden estirar una racha que los sitúa como el quinto mejor visitante del campeonato, registrando apenas una derrota en sus siete salidas previas.

Con el arbitraje de Mathias Riquelme, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.