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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Audax Italiano remontó a Cobresal y se alejó del fondo en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "minero" quedó cerca de la zona de descenso a falta de que jueguen Unión La Calera y Deportes Concepción.

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Audax Italiano logró una importante victoria sobre Cobresal en la decimotercera fecha de la Liga de Primera, remontando un marcador adverso para imponerse 2-1 en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida y distanciarse del fondo de la tabla.

Los "mineros" se adelantaron temprano gracias a una acción individual de Julián Brea (13'), pero el cuadro "itálico" encontró la igualdad en el tiempo de descuento del primer tiempo cuando el VAR determinó un penal cobrado con efectividad por Michael Vadulli (45'+3).

Ya en el complemento, Diego Coelho (49') dio vuelta el marcador de entrada y aunque los pupilos de Gustavo Lema pudieron ampliar las cifras, el resultado se mantuvo estático hasta el silbatazo final.

Con este triunfo, Audax sumó 14 puntos para ubicarse en la duodécima posición. En tanto, Cobresal quedó antepenúltimo con 13 unidades, situación que los dejó al borde del descenso.

En su siguiente desafío, el conjunto itálico visitará a Olimpia el 27 de mayo para definir su paso a octavos de la Copa Sudamericana y posteriormente chocará ante Palestino el 31. Así mismo, el cuadro "minero" hará de anfitrión ante Ñublense el 29 de dicho mes.

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