Biscayzacú sobre Correa: Cuando no llegan los goles la crítica aumenta y la paciencia disminuye

El exdelantero uruguayo de Colo Colo Gustavo Biscayzacú analizó el complejo presente que vive el atacante argentino Javier Correa en el conjunto "albo", donde aún no logra consolidarse como una de las principales cartas ofensivas del equipo.

"Mientras mayor sea la capacidad goleadora de un delantero, mayor será el respaldo que tendrá incluso en momentos complicados, ya que cuando no llegan los goles la crítica aumenta y la paciencia disminuye", explicó para Cooperativa Deportes.

"Si a medida que van pasando los partidos ese delantero no convierte, se va perdiendo un poco la confianza, no solo de uno mismo, sino también del equipo", añadió.

En esa línea, el "Grillo" remarcó que la situación cambia completamente cuando el atacante logra marcar en sus primeros encuentros. "Es diferente cuando conviertes rápido, cuando tus compañeros empiezan a confiar en ti y saben que tienen que hacer el juego para que puedas definir", afirmó.

Finalmente, Biscayzacú también abordó la forma en que se expresan muchos futbolistas sudamericanos, particularmente los argentinos, lo que a veces puede malinterpretar, en relación a algunas actitudes y declaraciones de Correa.

"El sudamericano, y en este caso el argentino, muchas veces tiene una forma de expresarse muy parecida a la nuestra. Se puede percibir como soberbia o arrogancia, pero muchas veces no es así, sino simplemente la forma de hablar", sostuvo.