Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizan la lucha por el "Chile 2" a la Copa Libertadores 2027, cuando restan apenas tres fechas para el término de la Liga de Primera.

Los azules ocupan el segundo lugar con 51 puntos, mientras los cruzados" suman 49 unidades, por lo que los resultados de las próximas jornadas serán determinantes para definir al clasificado a la fase de grupos del torneo continental.

La calculadora favorece a Universidad de Chile, que depende de sí misma y asegurará el cupo si gana sus tres encuentros, alcanzando 60 puntos. Incluso, si consigue siete unidades, obligará a Universidad Católica a ganar todos sus compromisos para igualarla con 58 puntos. En ese escenario, la diferencia de goles, actualmente favorable a los azules por +25 contra +19, será el primer criterio de desempate.

Por su parte, Universidad Católica necesita descontar al menos tres puntos a su tradicional rival para superarlo sin depender de otros criterios. Si gana sus tres partidos llegará a 58 unidades y clasificará si la U suma seis puntos o menos. En tanto, si consiguen siete puntos, necesitarán que los azules sumen cuatro o menos para superarlos directamente, mientras que una cosecha de cinco unidades de la U dejará a ambos igualados con 56.

La definición comenzará este fin de semana, cuando Universidad de Chile visite a O'Higgins el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas, mientras Universidad Católica enfrentará al campeón Colo Colo el domingo 22, también a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental. Ambos equipos volverán a jugar simultáneamente en la penúltima jornada, antes de cerrar el campeonato el 6 de diciembre.

Los partidos que le quedan a Universidad de Chile:

Fecha 28: O'Higgins (visita).

Fecha 29: Deportes Concepción (visita).

Fecha 30: Unión La Calera (local).

Los partidos que le quedan a Universidad Católica: