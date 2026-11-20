El expresidente de Renovación Nacional Cristián Monckeberg planteó este viernes en El Primer Café de Cooperativa que el Presidente José Antonio Kast impulse una coalición que reúna a RN, la UDI y el Partido Republicano, abra espacio al centro y tenga un proyecto que se extienda más allá de los cuatro años de su mandato.

La propuesta surgió a raíz de las declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien cuestionó a su sector por el electorado que busca representar.

"Hoy no hay partidos que representen a la centroderecha, porque pareciera que Chile Vamos le está disputando los votos a Republicanos y Nacional Libertarios", afirmó el jefe comunal en T13.

Monckeberg compartió parte de ese diagnóstico y sostuvo que también les corresponde a los republicanos acercar posiciones.

"Yo imagino y sueño con una coalición donde esté el Partido Republicano, que es un partido fuerte, nuevo pero fuerte; donde esté la UDI, donde esté Renovación Nacional, y donde abramos un espacio a la lógica de centro", dijo.

"Esa emergencia se está agotando"

Para el exministro, Kast fijó las condiciones en que los partidos se incorporaron a su administración. "Las reglas del juego las fijó él, y los partidos se sumaron lealmente a ese empeño", recordó.

A su juicio, los límites de ese acuerdo empiezan a verse: "Este Gobierno se instaló en la lógica de la emergencia. Bueno, esa emergencia se está agotando".

Monckeberg reconoció avances en migración y seguridad, pero situó en el crecimiento económico una de las dificultades del Ejecutivo. En una eventual segunda etapa del gabinete, dijo, le gustaría que Kast incorporara figuras con experiencia de gobiernos anteriores y diera mayor presencia a los partidos de Chile Vamos.

"No es un problema de pega, porque no estamos discutiendo eso; es un problema de presencia de los partidos y de colaborar y aportar en la buena marcha del Gobierno", sostuvo.

Moreno: "¿Y metiste más partidos para qué?"

El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, valoró la mirada de Desbordes desde el municipio de Santiago, pero puso en duda que una mayor participación de los partidos resuelva por sí sola las dificultades del Ejecutivo.

"Puedes meter más partidos, perfecto; ya, ¿y metiste más partidos para qué?", preguntó.

El diputado identificó dos tareas pendientes: mejorar la comunicación del Gobierno y la coordinación política. A su juicio, avanzar en ambas permitiría dedicar menos tiempo a los conflictos internos y más a los problemas ciudadanos.

El excanciller Ignacio Walker vio en las declaraciones de Desbordes y en las advertencias de Hernán Larraín Matte sobre el rumbo de la administración un diagnóstico común: "En el Gobierno hay un problema de conducción política muy serio".

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre vinculó la discusión con la experiencia de su propio sector. Recordó que la centroizquierda perdió su perfil cuando asumió posiciones de grupos minoritarios y advirtió a Monckeberg del riesgo de que a Chile Vamos le ocurra algo similar.

"Los encuentro una centroderecha democrática que es muy necesaria para el país", le dijo.