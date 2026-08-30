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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Christian Bravo fue trasladado a un centro asistencial por bomba de estruendo en el Coquimbo-Huachipato

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Autor: Redacción Cooperativa

El arquero tuvo que ser trasladado en ambulancia debido al grave incidente.

Christian Bravo fue trasladado a un centro asistencial por bomba de estruendo en el Coquimbo-Huachipato
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El arquero Christian Bravo fue retirado en ambulancia del estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", tras el impacto de una bomba de estruendo cerca de su arco en el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, y fue trasladado a un centro asistencial.

El incidente ocurrió cerca de los 68 minutos de partido, cuando los hinchas piratas lanzaron la bomba de estruendo, estallando cerca donde estaba el guardameta.

El jugador fue retirado en ambulancia y según informaron en la transmisión oficial, fue trasladado a un centro asistencial, debido a mareos y problemas auditivos causados por la bomba de ruido. 

Por culpa de este incidente, el partido fue suspendido por el árbitro Nicolás Gamboa.

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