Resumen: Colo Colo se escapó en el liderato en una fecha empañada por grave incidente en Coquimbo

Este fin de semana se disputó gran parte de la fecha 21 de la Liga de Primera, que quedó marcada por la goleada del líder Colo Colo, que se escapó en la cima tras la derrota de la U, y por los graves incidentes en el partido de Coquimbo y Huachipato, que terminó suspendido por la agresión con bombas de ruido al arquero Christian Bravo.

El cuadro albo fue local en el Estadio Monumental y celebró con un contundente 5-1 sobre Audax Italiano, con Javier Correa y Leandro Hernández como principales figuras.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llegó a 12 partidos sin perder en la Liga y suma 52 puntos, 16 más que Universidad de Chile, faltando nueve fechas por disputar en el Campeonato Nacional.

Los azules, por su lado, perdieron en esta misma jornada, por 2-1 en su visita a Universidad de Concepción.

Los pupilos de Fernando Gago no pudieron levantarse tras la derrota que sufrieron la semana pasada en el Superclásico 200 y quedaron estancados con 36 puntos, ocupando provisoriamente el segundo puesto, a la espera de lo que haga Universidad Católica, que tiene 33 unidades y una mejor diferencia gol, en el partido ante O'Higgins este lunes, en el cierre de la fecha.

Cuarto en la tabla, también con 33 puntos, está Everton, que celebró con un triunfo por 0-3 sobre Deportes Limache en Quillota.

Quien desaprovechó su opción de escalar fue Palestino. Los árabes, de igual modo con 33 unidades, perdieron por 2-0 en su visita a Cobresal, que metió presión en la lucha por la permanencia.

También se enredó Ñublense, sexto con 32 unidades, tras perder con Deportes Concepción. El equipo de "Nano" Díaz tiene 30 unidades en el séptimo lugar y sueña con meterse en la zona de copas internacionales.

Finalmente, Coquimbo Unido y Huachipato cerraron la jornada dominical, con un partido que terminó suspendido en el segundo tiempo, debido a un grave incidente, cuando barristas del cuadro pirata lanzaron bombas de estruendo a la cancha, afectando al arquero de los acereros, Christian Bravo.

El incidente ocurrió en el minuto 68, cuando las bombas de ruido cayeron cerca del jugador, teniendo que recibir atención médica inmediata. Tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a los mareos causados por el impacto.

Debido a esta agresión, el árbitro Nicolás Gamboa determinó suspender el partido, cuando estaba 0-1 a favor de Huachipato.

La fecha 21 continuará este lunes, con el choque entre Unión La Calera y Deportes La Serena, a las 18:15 horas en el "Nicolás Chahuán", y el duelo entre la UC y O'Higgins, desde las 20:45 horas (00:45 GMT) en el Claro Arena.

La fecha 22, en tanto, se disputará entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre.

Los resultados de la fecha 21

Viernes 28 de agosto

Cobresal 2-0 Palestino. Estadio El Cobre.

1-0: 17' Janpol Morales (CSL); 2-0: 90+6' Renato Huerta (CSL)

Sábado 29 de agosto

Deportes Limache 0-3 Everton. Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

0-1: 38' Alan Medina, de penal (EVE); 0-2: 44' Nicolás Montiel (EVE); 0-3: 83' Nicolás Montiel (EVE)

Ñublense 0-1 Deportes Concepción. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

0-1: 29' Jorge Henríquez, de penal (CON)

Domingo 30 de agosto

Universidad de Concepción 2-1 Universidad de Chile. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 4' Jeison Fuentealba, de penal (UDC); 2-0: 16' Cecilio Waterman (UDC); 2-1: 90' Matías Zaldivia (UCH)

Colo Colo 5-1 Audax Italiano. Estadio Monumental. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 15' Javier Correa (CC); 2-0: 30' Lautaro Pastrán (CC); 2-1: 33' Giovani Chiaverano (AUD); 3-1: 60' Leandro Hernández (CC); 4-1: 79' Javier Correa (CC); 5-1: 82' Leandro Hernández (CC)

Coquimbo Unido 0-1 Huachipato. Suspendido*. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

0-1: 66' Sergio Núñez (HUA)

* El partido se suspendió por agresión al arquero Christian Bravo con bombas de estruendo

Lunes 31 de agosto

Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:15 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. O'Higgins. 20:45 horas. Claro Arena.

La tabla de la Liga de Primera

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 21 52 +26 Libertadores 2 Universidad de Chile 21 36 +10 Libertadores 3 Universidad Católica 20 33 +14 Duelo Chile 4 4 Everton 21 33 +11 Sudamericana 5 Palestino 21 33 +3 Sudamericana 6 Ñublense 20 32 +3 Sudamericana 7 Deportes Concepción 21 30 0 - 8 Deportes Limache 20 27 +4 - 9 Coquimbo

Unido 19 26 +2 - 10 Deportes La Serena 20 24 -3 - 11 O'Higgins 20 24 -7 - 12 Huachipato 20 24 -10 - 13 Audax Italiano 21 22 -7 - 14 U. de Concepción 20 22 -17 - 15 Cobresal 21 21 -8 Descenso 16 Unión La Calera 20 14 -20 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

La programación de la fecha 22

Viernes 4 de septiembre

Deportes Concepción vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 5 de septiembre

Everton vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Sausalito

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional

Domingo 6 de septiembre

Deportes La Serena vs. Ñublense. 12:30 horas. Estadio La Portada

O'Higgins vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio El Teniente

Huachipato vs. Colo Colo. 17:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Palestino vs. Universidad de Concepción. 19:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Lunes 7 de septiembre

Deportes Limache vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 19 2 Daniel Castro Deportes Limache 10 2 Javier Correa Colo Colo 10 3 Nelson Da Silva Palestino 9 3 Lionel Altamirano Huachipato 9 6 Eduardo Vargas Universidad de Chile 8 6 Justo Giani Universidad Católica 8 6 Maximiliano Romero Colo Colo 8 6 Sebastián Sáez Unión La Calera 8 10 Joaquín Larrivey Deportes Concepción 7

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.