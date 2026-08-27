Cobresal quiere frenar a Palestino y tomar un respiro en la lucha por la permanencia

Cobresal y Palestino serán los encargados de abrir la fecha 21 de la Liga de Primera este viernes, desde las 18:30 horas (22:30 GMT) en El Salvador, en un duelo en donde los mineros intentarán frenar a los árabes para seguir tres puntos valiosos en la lucha por la permanencia.

El cuadro minero, dirigido por Gustavo Huerta, está penúltimo en la tabla, en zona de descenso, con 18 puntos. Si gana, no solo tomará un enorme respiro, ya que además presionará a Universidad de Concepción, que tiene 19 positivos y jugará el domingo ante U. de Chile.

Palestino, por su lado, está en el cuarto puesto de la tabla, con 33 unidades, igualado con Universidad Católica y a tres del escolta, Universidad de Chile.

Los árabes llevan dos victorias consecutivas, e intentarán mantener el paso ganador para seguir presionando en la pelea por los cupos a Copa Libertadores en la zona alta de la tabla.

El duelo será arbitrado por Gastón Philippe, y el VAR estará a cargo de Cristián Garay.

Todos los detalles los podrás seguir este viernes en Cooperativa.cl.