Cobresal saldrá a buscar oxígeno ante un Deportes Concepción en racha

Una atractiva cita de realidades opuestas albergará el norte de nuestro país este domingo 16 de agosto en el Estadio El Cobre de El Salvador, reducto donde Cobresal recibirá a Deportes Concepción a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), en el marco de la decimonovena fecha de la Liga de Primera.

El conjunto dirigido por Gustavo Huerta llega sumido en una delicada situación al estar en la penúltima posición con 17 unidades, por lo que necesitan con urgencia hacerse fuertes en el campamento minero tras una dura caída 2-0 ante Universidad Católica en la jornada anterior.

Por su parte, los dirigidos por Fernando Díaz atraviesan un pletórico momento. Marchan undécimos con 23 puntos y desde la llegada del "Nano", hilaron victorias consecutivas que los alejaron del fondo. No obstante, el equipo registran apenas 6 puntos en sus ocho partidos como forastero.

Con el arbitraje de Mario Salvo, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.