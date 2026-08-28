Cobresal tomó un respiro en la Liga con valioso triunfo ante Palestino

Cobresal logró un valioso triunfo en su lucha por la permanencia al vencer por 2-0 a Palestino en el Estadio el Cobre por el inicio de la fecha 21 de la Liga de Primera, saliendo de la zona de descenso a costa del elenco árabe, que desperdició la oportunidad de subir al podio del torneo.

El cuadro minero, jugando de forma muy defensiva, abrió la cuenta por medio de Janpol Morales, quien a los 17' le ganó en velocidad a Bryan Carrasco y definió con un sutil "picotón" para poner el 1-0.

Tras la conquista, los dirigidos por Gustavo Huerta le entregaron la posesión por completo al conjunto baisano, que tuvo futiles intentos durante el resto del cotejo pese a contar con un hombre de más en la última parte debido a la expulsión de Morales al 67' por doble amarilla tras simular una falta penal.

En la agonía del encuentro, Steffan Pino lideró un contragolpe en el 90+6' y asistió a Renato Huerta, que desató la alegría de la hinchada al anotar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo "Legionario" salió de la zona de descenso y quedó decimocuarto con 21 puntos, a la espera del duelo de este domingo entre U. de Concepción y Universidad de Chile.

Por otro lado, los pupilos de Guillermo Farré desperdiciaron la chance de subir al podio del certamen y se ubicaron en el cuarto lugar con 33 unidades.

Para la siguiente jornada, Cobresal visitará a Deportes Limache el lunes 7 de septiembre a las 20:00 horas (00:00 GMT), mientras que Palestino recibirá a Universidad de Concepción un día antes a las 19:30 horas (23:30 GMT).