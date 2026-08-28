Bachelet se reunió con Sheinbaum en medio de complejo escenario por su candidatura ONU

La expresidenta Michelle Bachelet concretó este viernes una reunión con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, en el marco de la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), postulación que ese gobierno patrocina junto a la administración del presidente brasileño Lula da Silva.

Según consignó La Tercera, el contacto se llevó a cabo luego de varios días de espera por parte de la otrora jefa de Estado chilena, quien arribó a territorio mexicano el pasado martes aguardando un espacio en la agenda del Ejecutivo federal.

El camino hacia la conversación estuvo marcado por declaraciones públicas de cautela emitidas desde el Palacio Nacional.

La expresidenta Michelle Bachelet concretó finalmente un diálogo con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. (FOTO: Sheinbaum/X)

A inicios de semana, Sheinbaum transparentó el difícil momento que atraviesa la nominación, advirtiendo que, si bien valora las capacidades de Bachelet, se deben evaluar las opciones reales de triunfo para suceder al portugués António Guterres en el organismo internacional.

Pese a que el jueves se había anticipado la realización de la reunión, la jefa de Estado mexicana puso en suspenso el encuentro durante su habitual conferencia de prensa matutina de este viernes, al argumentar problemas de itinerario. Finalmente, la reunión se concretó esta tarde.

A diferencia de la postura asumida por Lula da Silva, el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una posición de moderación pública frente a las posibilidades de éxito de la representante chilena.

En los días previos, en el segundo straw poll -sondeo informal que lleva adelante el Consejo de Seguridad de la ONU-, Bachelet obtuvo dos respaldos entre los 15 miembros del organismo y quedó en el penúltimo lugar de una lista integrada por ocho postulantes.