Lincolao sostuvo reuniones no registradas con representantes de Google y Meta

Un nuevo flanco se abrió para la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, al revelarse este domingo que sostuvo reuniones con representantes de los gigantes tecnológicos Google y Meta sin registrarlas por Ley de Lobby.

Según consignó La Tercera, la cita se concretó -de manera telemática- el sábado 4 de abril, cuando la autoridad se encontraba en Estados Unidos.

El jueves 9 de abril, ya en Santiago, Lincolao se encontraba en Santiago cuando recibió en dependencias de su cartera a la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien venía acompañada de un gestor de intereses de Meta.

Sin embargo, en redes sociales solo quedó registrada la visita de Rincón, que acudió en apoyo a Lincolao tras la agresión que sufrió en la Universidad Austral de Valdivia, pero no la presencia de los ejecutivos ligados a la empresa tecnológica estadounidense.

Asimismo, la reunión de la ministra de Energía con los representantes de Meta sí quedó anotada en la plataforma de Lobby, mas no existen registros de la cita que Lincolao sostuvo en EE.UU.

Ministra descartó haber incumplido la norma

Consultada sobre la reunión, Lincolao descartó haber incumplido la normativa, explicando que "sostuvimos una reunión virtual de carácter técnico y administrativo con BS Tecnología, empresa proveedora de la plataforma de correo electrónico institucional, y con integrantes del equipo técnico de Google Administración".

En ese sentido, aseguró que el fin de la cita fue "coordinar la recuperación del acceso a la consola del dominio web institucional".

Respecto a la cita con Meta en nuestro país, afirmó que el entonces subsecretario de su cartera, Rafael Araos, recibió a representantes de la empresa la mañana del 9 de abril, hecho que quedó registrado por Ley de Lobby.

Lincolao ha recibido varias críticas debido a la omisión de tres sociedades de su propiedad en su declaración de patrimonio de intereses, y por la polémica renuncia de Rafael Araos, quien la acusó de pretender concretar desvinculaciones masivas dentro de Ciencias.