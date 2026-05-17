Criteria: Un 76% entendió que expulsión de migrantes era una promesa concreta de Kast

La última encuesta Criteria abordó las polémicas declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien esta semana indicó que su promesa de campaña de expulsar a más de 300 mil migrantes irregulares de Chile desde el primer día de su mandato fue una "metáfora" mal entendida por quienes la interpretaron de manera literal.

Según el sondeo, difundido este domingo, un 76% de los encuestados consideró que dicho compromiso debía entenderse como una promesa concreta y real.

En contraste, solo un 16% creyó que se trataba de una promesa que se debía entender de manera simbólica y no literal.

Gobierno llegó a su nivel más alto de desaprobación

La encuesta también reveló que la aprobación del Mandatario aumentó en 2 puntos, llegando al 38%, mientras que su desaprobación también se incrementó en 2 puntos y alcanzó el 53%, el nivel más alto desde el inicio de la Administración.

En paralelo, el sondeo expuso que la proporción de personas que considera incorrecto el rumbo del Gobierno aumentó en 6%, alcanzando un 46%.

Por su parte, un 36% (-1 punto) consideró que el manejo del Ejecutivo ha sido el correcto, cifra que se ha mantenido relativamente estable durante el último mes.

Agenda Criteria 17 Mayo 2026 5M3vh by Radio Cooperativa

Apoyo a la megarreforma se sitúa en 36%

La última encuesta Criteria también indicó que el respaldo a la megarreforma del Gobierno disminuyó en un punto y llegó al 36%; mientras que un 32% declaró estar en contra de la iniciativa (-2%).

Sobre la percepción de quienes se verán beneficiados por el proyecto de reconstrucción, el 48% piensa que favorecerá a grandes empresas y personas de mayores ingresos, y un 35% cree que aportará a la creación de empleo para la población en general.