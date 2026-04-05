Colo Colo mantuvo el liderato en la Liga de Primera tras ajustado triunfo sobre Deportes Concepción

Colo Colo venció por 0-1 a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", por la octava fecha de la Liga de Primera, y mantuvo el liderato, pese a la presión que metió Deportes Limache.

El cuadro albo quedó con 18 puntos en la cima, con uno más que los tomateros, que golearon por 4-0 a Unión La Calera este sábado; Concepción, en cambio, está colista, con apenas cuatro puntos en ocho jornadas.

El primer tiempo fue dominado por el cuadro albo, que manejó la posesión del balón y estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Maximiliano Romero. El arquero Nicolás Araya tuvo una gran intervención y evitó la caída de su arco.

Sobre el final de la primera parte, los lilas comenzaron a presionar la salida del "Cacique" y generaron varias llegadas de peligro, lideradas por Joaquín Larrivey. El delantero argentino anotó un gol, pero estaba en posición de fuera de juego, por lo que no pudo desequilibrar el marcador.

En el segundo tiempo, Colo Colo mantuvo el dominio del partido, pero siempre bajo amenaza por las veloces contras de Deportes Concepción. Pese a esto en el minuto 68, Álvaro Madrid abrió el marcador con un remate desde fuera del área.

Después del tanto, los dirigidos por Fernando Ortiz controlaron el juego ante la insistencia y desesperación de los locales que lograron empatar el encuentro a través de Misael Dávila, pero que terminó siendo anulado y sumaron su tercera derrota consecutiva.

En la próxima fecha, Concepción enfrentará a Unión La Calera; Colo Colo, en cambio, deberá esperar hasta el 19 de abril para jugar en la Liga, cuando enfrente a Palestino, ya que el partido con Coquimbo Unido, por la novena jornada, fue aplazado hasta el 3 de mayo, debido a los compromisos del cuadro pirata en la Copa Libertadores.