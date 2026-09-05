Colo Colo pone a prueba su invicto de forastero ante el alicaído Huachipato

Un cruce de realidades opuestas animarán Huachipato y Colo Colo este domingo 6 de septiembre en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción, donde se verán las caras a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT) por la fecha 22 de la Liga de Primera.

El "Cacique", puntero exclusivo con 52 puntos, llega en estado de gracia tras aplastar por 5-1 a Audax Italiano. Así mismo, encarrila nueve victorias consecutivas como visitante, quedando a solo dos triunfos de superar la marca histórica del club establecida en 2015.

Para esta ocasión, Fernando Ortiz probará una alineación con: Vozinha; Alfonso Olguín, Arturo Vidal, Iván Román; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

En la vereda contraria, el panorama es sombrío para los de Jaime García que vienen de ver suspendido su último duelo ante Coquimbo Unido por incidentes en el "Sánchez Rumoroso". Pasando por alto este partido que los tenía en ventaja, llevan una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas en Primera.

Teniendo como antecedente una víctoria de los "acereros" en Copa de la Liga, este duelo arbitrado por Gastón Philippe podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.