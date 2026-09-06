Alejandro Tabilo cayó ante Alexander Zverev y se despidió del US Open

El tenista chileno Alejandro Tabilo (28° de la ATP) puso fin a su participación en el US Open luego de caer este sábado ante el alemán Alexander Zverev (2°), primer cabeza de serie del último Grand Slam de la temporada, por parciales de 6-2, 7-6 (2) y 6-2 en dos horas y 25 minutos de juego en el "Arthur Ashe" Stadium.

Zverev tomó rápidamente el control del encuentro y consiguió dos quiebres para escaparse 4-0 en la primera manga antes de cerrarla por 6-2.

Tabilo elevó considerablemente su nivel en el segundo parcial y llegó a estar 5-4 arriba, pero el germano quebró para ponerse 6-5. El nacional reaccionó inmediatamente, recuperó el servicio para forzar el tie-break, aunque allí el europeo fue ampliamente superior y se impuso por 7-6(2).

En el tercer set el chileno logró mantenerse igualado hasta el 2-2, pero Zverev volvió a imponer su jerarquía y encadenó cuatro juegos consecutivos para sentenciar el encuentro. De esta manera, Tabilo cerró su mejor actuación en el US Open, torneo en el que por primera vez en su carrera consiguió instalarse en la tercera ronda.

Por su parte, Zverev avanzó a los octavos de final y enfrentará al italiano Luciano Darderi (22°), quien aseguró su clasificación luego de vencer en sets corridos al australiano Dane Sweeny por 6-4, 6-3 y 6-3.