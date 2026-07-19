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Comienza la segunda rueda: La programación de la fecha 16 de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
Este viernes se retoma la emoción del torneo nacional.
Este viernes se retoma la emoción del torneo nacional.
Tras el término de la Copa del Mundo, este viernes 24 de julio vuelve la emoción de la Liga de Primera, con el comienzo de la segunda rueda.
La fecha 16 del torneo nacional arrancará con el duelo de La Calera y Everton, además del choque del líder Colo Colo ante Limache.
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