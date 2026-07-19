Comienza la segunda rueda: La programación de la fecha 16 de la Liga de Primera

Tras el término de la Copa del Mundo, este viernes 24 de julio vuelve la emoción de la Liga de Primera, con el comienzo de la segunda rueda.

La fecha 16 del torneo nacional arrancará con el duelo de La Calera y Everton, además del choque del líder Colo Colo ante Limache.

Revisa la programación en Cooperativa.cl

Viernes 24 de julio

Unión La Calera vs. Everton . 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Colo Colo vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 25 de julio

Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción . 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Huachipato vs. Cobresal . 17:30 horas. Estadio Huachipato.

. 17:30 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 26 de julio