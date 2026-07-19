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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Comienza la segunda rueda: La programación de la fecha 16 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este viernes se retoma la emoción del torneo nacional.

Comienza la segunda rueda: La programación de la fecha 16 de la Liga de Primera
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Tras el término de la Copa del Mundo, este viernes 24 de julio vuelve la emoción de la Liga de Primera, con el comienzo de la segunda rueda.

La fecha 16 del torneo nacional arrancará con el duelo de La Calera y Everton, además del choque del líder Colo Colo ante Limache.

Revisa la programación en Cooperativa.cl

Viernes 24 de julio

  • Unión La Calera vs. Everton. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Colo Colo vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 25 de julio

  • Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Huachipato vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 26 de julio

  • Ñublense vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".
  • Audax Italiano vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Deportes Concepción vs. O'Higgins. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

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