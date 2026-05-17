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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¡Con el Clásico entre la UC y Colo Colo! La programación de la fecha 13 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cruzados y albos jugarán el duelo estelar de la jornada.

¡Con el Clásico entre la UC y Colo Colo! La programación de la fecha 13 de la Liga de Primera
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La Liga de Primera retomará su acción con la disputa de la fecha 13, que estará protagonizada por el Clásico entre Universidad Católica y el líder Colo Colo.

La fecha arrancará el viernes 22 de mayo, con la visita del campeón defensor, Coquimbo Unido, a Everton; y el choque entre cruzados y albos será el domingo en el Claro Arena.

Pendiente quedará un partido para el 18 de junio, entre Universidad de Chile y O'Higgins, aplazado debido a los compromisos internacionales del cuadro rancagüino.

Revisa la programación de la fecha 13:

Viernes 22 de mayo

  • Everton vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Sausalito

Sábado 23 de mayo

  • Audax Italiano vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Ñublense vs. U. de Concepción. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • Unión La Calera vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Domingo 24 de mayo

  • Deportes Concepción vs. Huachipato. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Deportes La Serena vs. Deportes Limache. 15:00 horas. Estadio La Portada
  • Universidad Católica vs. Colo Colo. 18:00 horas. Claro Arena

Jueves 18 de junio

  • Universidad de Chile vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Nacional

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