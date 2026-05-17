¡Con el Clásico entre la UC y Colo Colo! La programación de la fecha 13 de la Liga de Primera

La Liga de Primera retomará su acción con la disputa de la fecha 13, que estará protagonizada por el Clásico entre Universidad Católica y el líder Colo Colo.

La fecha arrancará el viernes 22 de mayo, con la visita del campeón defensor, Coquimbo Unido, a Everton; y el choque entre cruzados y albos será el domingo en el Claro Arena.

Pendiente quedará un partido para el 18 de junio, entre Universidad de Chile y O'Higgins, aplazado debido a los compromisos internacionales del cuadro rancagüino.

Revisa la programación de la fecha 13:

Viernes 22 de mayo

Everton vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Sausalito

Sábado 23 de mayo

Audax Italiano vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Estadio Bicentenario de La Florida Ñublense vs. U. de Concepción. 15:00 horas . Estadio "Nelson Oyarzún"

. Estadio "Nelson Oyarzún" Unión La Calera vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Domingo 24 de mayo

Deportes Concepción vs. Huachipato. 12:30 horas . Estadio "Ester Roa"

. Estadio "Ester Roa" Deportes La Serena vs. Deportes Limache. 15:00 horas . Estadio La Portada

. Estadio La Portada Universidad Católica vs. Colo Colo. 18:00 horas. Claro Arena

Jueves 18 de junio