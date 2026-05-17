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¡Con el Clásico entre la UC y Colo Colo! La programación de la fecha 13 de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
Cruzados y albos jugarán el duelo estelar de la jornada.
Cruzados y albos jugarán el duelo estelar de la jornada.
La Liga de Primera retomará su acción con la disputa de la fecha 13, que estará protagonizada por el Clásico entre Universidad Católica y el líder Colo Colo.
La fecha arrancará el viernes 22 de mayo, con la visita del campeón defensor, Coquimbo Unido, a Everton; y el choque entre cruzados y albos será el domingo en el Claro Arena.
Pendiente quedará un partido para el 18 de junio, entre Universidad de Chile y O'Higgins, aplazado debido a los compromisos internacionales del cuadro rancagüino.
Revisa la programación de la fecha 13: