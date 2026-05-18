Provoste espera que Kast ponga fin a la "lógica de recortes" en la Cuenta Pública

A dos semanas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la senadora Yasna Provoste (DC) planteó que el Mandatario aproveche la oportunidad para retractarse de los recortes presupuestarios instruidos a casi todo su gabinete.

La parlamentaria por Atacama usó como ejemplo de sus efectos negativos la bullada cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales, ya que responde a una rebaja de 3.500 millones en el Ministerio del Deporte: "Pensemos en aquellos jóvenes que durante mucho tiempo se prepararon y tenían la esperanza de llegar" a la competencia, lamentó.

Asimismo, "pienso en los habitantes de tantas comunas, particularmente en la Región de Atacama, donde este recorte (generalizado) significó 2.000 millones menos para la gestión de hospitales y de consultorios", advirtió la senadora.

Provoste fustigó que desde el Gobierno "nos traten de hacer creer que esta rebaja es a los hospitales y no a los pacientes; que es a los juegos deportivos y no a los deportistas; que es a las micros y no a los usuarios".

De todos modos, declaró: "Tengo una enorme expectativa de que, en la cuenta del 1 de junio, el Presidente decida retirar esta lógica de recortes".

Schalper pide demostrar avances "con sentido de urgencia"

En contraste, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, sugirió que el discurso se concentre en demostrar los avances inmediatos: "Espero que el Presidente le cuente al país que este es el Gobierno que, en dos meses, ha aprobado más proyectos de desarrollo en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".

El oficialista también apuesta por que Kast dé a conocer "cómo la ministra de Salud está combatiendo las listas de espera oncológicas, y cómo la ministra de Educación está combatiendo el ausentismo escolar y la falta de infraestructura en educación parvularia".

En definitiva, "ojalá el Presidente le cuente al país que, cuando se gobierna con sentido de urgencia y con rigor, somos capaces de sacar adelante las cosas", remató.