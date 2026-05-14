Coquimbo buscará mantener su buen momento ante Audax en el regreso de la Liga de Primera

Este viernes 15 de mayo, la Liga de Primera dará comienzo a su duodécima jornada con una cita doble, cuyo duelo principal será el de Coquimbo Unido y Audax Italiano en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

Los "piratas" buscarán presionar hacia la zona de Copa Sudamericana, pues llegan un punto abajo de aquellas posiciones que cierran Universidad de Chile y Universidad Católica con 17 unidades.

Por el contrario, los "itálicos" tratarán de alejarse de la zona de descenso, que miran muy de cerca al tener 11 puntos, apenas uno más que Unión La Calera; penúltimo equipo de la tabla.

Coquimbo Unido atraviesa un positivo momento, pues lo precede un triunfo ante Universitario que lo asentó en Copa Libertadores, un empate frente a Huachipato y venció a Colo Colo para quedar con la primera opción de avanzar a semifinales de Copa de la Liga.

En contraparte, Audax vive una irregular campaña con el DT Gustavo Lema cuestionado por los hinchas: En su última seguidilla perdió con Huachipato, sumó tres empates seguidos contra Limache, Barracas Central y Unión La Calera, sufrió una remontada de Vasco da Gama como local y cortó su mala racha gracias a un 4-2 con La Serena.

El partido arrancará a las 20:00 horas, al igual que el choque de Palestino y Deportes La Serena en el Santa Laura.

Ambos elencos están con 14 puntos; justo en el punto medio entre la zona de descenso y las posiciones de clasificación a copas internacionales.