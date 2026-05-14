Fiscal: Carabineros detenidos en Curanilahue filtraban información y alteraban sitios del suceso

El Ministerio Público detalló este jueves el grave nivel de infiltración de tres funcionarios de Carabineros en la asociación criminal desarticulada en la comuna de Curanilahue (Región del Biobío).

Según explicó el fiscal jefe de Arauco y Curanilahue, Johnny Cares, los uniformados -que fueron dados de baja del cuerpo policial y detenidos durante la madrugada de este jueves junto con otros 12 presuntos miembros de la banda- no solo entregaban datos sensibles sobre operativos al grupo delictual, sino que participaban activamente en el encubrimiento de delitos.

"Su participación más bien decía relación con otorgar algún tipo de información delicada relativa a los servicios policiales que se efectuaban, a fin de propender a la impunidad de las acciones que realizaba este grupo de sujetos", señaló el persecutor.

"También en ocasiones intervinieron algunos sitios del suceso de disparos injustificados, donde estas personas habrían realizado algunos disparos en la vía pública, y ellos buscaban alterar la evidencia del sitio del suceso", puntualizó Cares.

"Caiga quien caiga"

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, resaltó que la detección de estos infiltrados fue posible gracias a los propios controles internos de la institución policial.

"Esto obedece a los controles internos de la propia institución, Carabineros de Chile, que luego de realizar diligencias de investigación determinan que hay tres funcionarios que efectivamente están dentro de esta estructura criminal", destacó la secretaria de Estado.

"Ante esto, la respuesta es firme: se desvincula y se ponen a disposición de los tribunales de justicia, en atención a los lineamientos dados por el Ministerio Público. Es importante que acá las responsabilidades administrativas o penales se ejecutan respecto de toda persona: caiga quien caiga", aseveró.

La formalización de los 15 detenidos —incluyendo a los ahora exfuncionarios— quedó programada para este domingo a las 10:30 horas, donde se imputarán cargos por su presunta participación en esta estructura criminal.