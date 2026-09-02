Coquimbo superó a U. de Concepción en el cierre y volvió a festejar en la Liga de Primera

Coquimbo Unido volvió a celebrar en Liga de Primera este miércoles después de vencer por 1-0 a Universidad de Concepción en un vacío "Francisco Sánchez Rumoroso", después de la decisión de las autoridades regionales por las bombas de ruido que interrumpieron el duelo ante Huachipato.

En el duelo pendiente por la fecha 16, el "pirata" dio fin a una seguidilla de 5 partidos sin triunfos en Primera División, la que se extendía desde mayo, instancia superó a Deportes Limache como forastero durante la lejana decimocuarta jornada.

Los dirigidos por Hernán Caputto se sobrepusieron a la lesión de Elvis Hernández (4') en el tramo inicial y asomaron en el complemento, estrellando un cabezazo de Nicolás Johansen (72') en el vertical.

Finalmente, fue Luis Riveros conectó un testarazo tras un tiro de esquina servido por Cristián Zavala para abrir la cuenta (84').

Con este triunfo, Coquimbo Unido sumó 29 unidades para asentarse en el octavo puesto de la tabla antes de visitar a Universidad de Chile el 5 de septiembre a las 20:00 horas (00:00 GMT).

En tanto, el elenco de Cristián "La Nona" Muñoz se quedó con 22 puntos en la decimocuarta ubicación previo al reencuentro del estratega con Palestino, el 6 de septiembre a las 19:30 horas.