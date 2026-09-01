Coquimbo Unido afronta sin público su partido pendiente ante U. de Concepción en la Liga

Un duelo de necesitados animarán Coquimbo Unido y Universidad de Concepción este miércoles 2 de septiembre, cuando se pongan al día en el "Francisco Sánchez Rumoroso" a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT), por el postergado choque de la fecha 16 en la Liga de Primera.

El elenco "pirata" llega en una incómoda décima posición con 26 unidades tras sumirse en un bache de cinco compromisos al hilo sin festejar en el plano local.

Para peor, el "barbón" deberá afrontar el duelo a puertas cerradas después de que algunos barristas agredieran al arquero Christian Bravo con bombas de ruido el domingo en el suspendido duelo con Huachipato.

Por su parte, la escuadra de Cristián Muñoz respira en medio de su lucha por la permanencia. Pese a ubicarse en la decimocuarta plaza con 22 puntos, apenas uno por sobre la zona de descenso, viene dar el golpe tras derrotar a Universidad de Chile, cortando así una amarga racha de cuatro derrotas en línea.

Con el arbitraje de Mario Salvo Sepúlveda, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.