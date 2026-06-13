Coquimbo Unido desaprovechó un agónico penal y terminó igualando ante O'Higgins

Coquimbo Unido lamentó desperdiciar una opción de escalar más en la tabla de la Liga de Primera luego de igualar sin goles ante O'Higgins en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

El duelo válido por la fecha 15 de la Liga de Primera tuvo al VAR como protagonista en el inicio y, luego de ayudar a desestimar un penal sobre Nicolás Johansen (12'), sirvió para que Mathias Riquelme ratificase la roja a Juan Leiva (45+1') en la visita.

Posteriormente, la superioridad numérica le dio al "barbón" las mejores opciones. No obstante, fue Omar Carabalí quien logró que el asedio de los hombres de Hernán Caputto no terminase en un gol.

Sobre los descuentos, el árbitro sancionó penal por una mano de Alan Robledo en el área rancagüina. Sin embargo, el propio Johansen (90+8') envió su remate por sobre el travesaño, sentenciando la paridad definitiva.

Firmada la paridad, el "pirata" trepó momentáneamente al segundo lugar con 24 puntos a falta de que se complete la fecha. En cambio, los dirigidos por Lucas Bovaglio sumaron 20 unidades y se mantuvieron en el décimo lugar.

Por lo pronto, O'Higgins tendrá que recuperar su duelo pendiente ante Universidad de Chile el próximo 18 de junio. En tanto, Coquimbo pone el foco en la Copa Chile, torneo en el que recibirá a Deportes Iquique el 20 de dicho mes.